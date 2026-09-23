Jubilados de ANSES: cómo activar el descuento del 55% en la tarjeta SUBE

El transporte urbano de pasajeros es una herramienta fundamental para la movilidad cotidiana. En este contexto, jubilados y pensionados de ANSES pueden acceder a un beneficio que permite pagar el boleto de colectivos, trenes y subtes con un 55% de descuento sobre la tarifa oficial.

Para acceder al beneficio es necesario realizar un trámite que permite activar la tarifa social en la tarjeta SUBE. La gestión puede hacerse de manera virtual a través de Mi ANSES, sin necesidad de concurrir a una oficina.

Cabe destacar que, aunque actualmente existen distintos medios de pago para utilizar el transporte público, quienes quieran acceder a este descuento deben abonar el boleto con la tarjeta SUBE que tenga el beneficio activado.

Cómo activar el descuento en la SUBE

El trámite puede realizarse de manera online o presencial. Para acceder al beneficio es indispensable contar con una tarjeta SUBE, ya que la tarifa social quedará asociada a ella.

Los pasos para realizar la gestión de manera online son:

Ingresar a Mi ANSES: acceder al sitio o a la aplicación con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Ingresar a "Programas y beneficios": dentro de la plataforma, seleccionar la opción correspondiente a la generación del PIN SUBE. Generar el PIN SUBE: el sistema emitirá un código numérico individual de seis dígitos. Asociar la tarjeta: ingresar el código obtenido en la plataforma o aplicación de SUBE, dentro de la cuenta vinculada a la tarjeta física. Utilizar la SUBE con el beneficio: una vez realizado el trámite, la tarjeta queda habilitada para acceder a la tarifa social correspondiente.

Cómo hacer el trámite de manera presencial

Quienes prefieran realizar la gestión personalmente pueden acercarse a una oficina de ANSES o a un Centro de Atención SUBE.

Para realizar el trámite deberán presentar el DNI y la tarjeta SUBE que utilizarán para acceder al descuento.

De esta manera, los jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos pueden acceder a una tarifa diferencial que reduce el costo de sus viajes en el transporte público.

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