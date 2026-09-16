La aclaración de la Diócesis de Quilmes por la renuncia del obispo Tissera: "Amo a esta diócesis"

Luego de la repercusión generada por la noticia sobre la renuncia del obispo de Quilmes, Carlos Tissera, la Diócesis de Quilmes difundió una aclaración institucional para llevar tranquilidad a los fieles y precisar los alcances de la presentación realizada por el religioso.



Según explicaron desde la institución, la renuncia de Tissera responde estrictamente a un procedimiento formal previsto por el Código de Derecho Canónico. En particular, el Canon 401 establece que los obispos diocesanos deben presentar su dimisión al cumplir los 75 años.

Tissera alcanzó esa edad el pasado 10 de septiembre, por lo que realizó la presentación correspondiente ante la Santa Sede. Desde la Diócesis remarcaron que no se trata de un retiro inmediato ni de una situación extraordinaria, sino de un trámite contemplado para todos los obispos que llegan a esa edad.

En ese sentido, el obispo continuará desempeñando sus funciones al frente de la Diócesis de Quilmes hasta tanto el Papa disponga los pasos a seguir y se defina su situación.

Frente a las versiones y consultas surgidas tras conocerse la noticia, Tissera también buscó transmitir tranquilidad a la comunidad católica local y expresó su vínculo con la diócesis. "Amo a esta diócesis", afirmó el obispo, en un mensaje dirigido a los fieles.

De esta manera, desde la Diócesis de Quilmes procuraron aclarar que la presentación de la renuncia forma parte del procedimiento establecido por la normativa de la Iglesia Católica y que, mientras se aguarda la decisión correspondiente de la Santa Sede, Tissera continuará ejerciendo como obispo de Quilmes.