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Martes, 29 de septiembre de 2026

La Cooperadora del Hospital de Quilmes recuperó una ambulancia que estaba fuera de servicio

La recuperación de una ambulancia representa un aporte fundamental para una institución sanitaria.

Redacción FMQ
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La Asociación Cooperadora del Hospital de Quilmes concretó una nueva acción para contribuir al funcionamiento del Hospital Isidoro Iriarte, al afrontar la reparación de una ambulancia que se encontraba fuera de servicio por desperfectos mecánicos.

Se trata de una Fiat Ducato, que permanecía inactiva y que pudo ser recuperada luego de un importante trabajo mecánico. Las tareas incluyeron la reparación del embrague y de la pata de motor, lo que permitió que la unidad vuelva a quedar disponible para el hospital.

La recuperación de una ambulancia representa un aporte fundamental para una institución sanitaria, ya que estos vehículos son indispensables para el traslado de pacientes y la atención de las distintas necesidades operativas que surgen diariamente. En el caso del Hospital Iriarte, que integra la red sanitaria de la Provincia de Buenos Aires y es una institución de referencia para Quilmes y la región, contar nuevamente con esta unidad significa recuperar un recurso clave para su funcionamiento.

Desde la Cooperadora destacaron especialmente el acompañamiento de Maxi Power, taller quilmeño especializado en reparación de embragues y socio de la entidad, donde se llevaron adelante los trabajos sobre la ambulancia.

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