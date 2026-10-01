La CTA Autónoma de Quilmes y Solano presentó a sus nuevas conducciones y prepara una agenda de movilización

La CTA Autónoma de Quilmes y la CTA Autónoma de Solano realizaron un plenario de la militancia en el que presentaron formalmente a sus nuevas comisiones ejecutivas. El encuentro reunió a más de un centenar de representantes de las distintas organizaciones que integran la central sindical.

La actividad contó con la presencia del secretario general de la CTA Autónoma a nivel nacional, Hugo "Cachorro" Godoy, y de dirigentes de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, entre ellos su secretario general, Oscar "Colo" de Isasi, y la secretaria adjunta, Liliana Fernández.

Por la conducción de Quilmes participaron el secretario general, Claudio Arévalo; la secretaria adjunta, Andrea Rillo; y Elsa Miranda, de la FENAT. En representación de la CTA Autónoma de Solano estuvieron Ricardo Robles, como secretario general, y Sergio Florentín, secretario adjunto.

También participaron dirigentes de las CTA de Berazategui y Azul, representantes de ATE Nacional, referentes de la FENAT, organizaciones de pueblos originarios, juventudes y dirigentes provinciales y locales.

Durante el encuentro, Arévalo planteó la necesidad de "coordinar acciones en la más amplia unidad" frente a lo que definió como el "ajuste del Gobierno Nacional de Milei". En ese marco, sostuvo que octubre será un mes para avanzar en la organización de nuevas acciones y convocó a confluir en una jornada de movilización luego de la Marcha Universitaria prevista para el 15 de octubre.

El dirigente también anticipó que la central buscará continuar con la organización de distintos sectores durante noviembre, en coincidencia con las actividades previstas por la visita del papa León XIV.

Por su parte, De Isasi coincidió en la necesidad de construir una agenda común de movilización y destacó que la nueva conducción cuenta con el mandato surgido de las elecciones internas de la organización.

"Ya no es tiempo de discutir qué hacer, sino discutir cuándo y cómo lo hacemos", afirmó durante el cierre del plenario.

El encuentro funcionó además como presentación formal de las nuevas autoridades de las CTA Autónomas de Quilmes y Solano y como espacio para delinear una agenda de trabajo y movilización para los próximos meses.