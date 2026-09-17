La deuda que aprieta a los vecinos de Quilmes: más de 1.100 reclamos contra bancos y financieras

El endeudamiento de las familias se convirtió en una de las principales problemáticas que llegan a las oficinas de Defensa del Consumidor de Quilmes. Ante el fuerte crecimiento de los reclamos contra bancos, tarjetas de crédito y entidades financieras, el Municipio decidió reforzar la intervención y habilitar nuevas herramientas para proteger a los vecinos desde el inicio de cada expediente.

El dato que explica la decisión es contundente: entre 2023 y 2026, la Dirección de Defensa de Usuarios, Consumidores y Lealtad Comercial registró 4.412 expedientes. De ese total, 1.192 estuvieron vinculados con bancos, tarjetas de crédito y entidades financieras, lo que representa aproximadamente el 27% de todas las actuaciones.

Dentro de esos reclamos, dos problemáticas concentran la mayor parte de los casos. Un total de 432 expedientes estuvieron relacionados con situaciones de endeudamiento y sobreendeudamiento, mientras que otros 440 correspondieron a consumos desconocidos.

En conjunto, ambas situaciones representan más del 73% de los reclamos iniciados contra entidades del sistema financiero.

Una intervención antes de la audiencia

Frente a este escenario, el Municipio resolvió modificar el mecanismo de intervención de Defensa del Consumidor para que el organismo pueda actuar desde el comienzo de la denuncia, sin tener que esperar a que el conflicto llegue a una audiencia de conciliación.

La medida está orientada especialmente a vecinos que atraviesan situaciones de endeudamiento o sobreendeudamiento y contempla la posibilidad de dictar medidas previas que sean notificadas de manera inmediata a las empresas denunciadas.

De esta manera, la protección del consumidor comienza durante la tramitación del expediente y no recién cuando se alcanza una instancia conciliatoria.

Además, bancos, tarjetas de crédito, entidades financieras y otros proveedores deberán brindar información completa sobre el origen y la evolución de las deudas reclamadas.

Entre los datos que podrán ser requeridos figuran el capital adeudado, los intereses y cargos aplicados, las refinanciaciones realizadas y las condiciones consideradas al momento de otorgar nuevos créditos.

El objetivo es que cada consumidor pueda conocer con precisión cómo se originó la deuda y cuáles son los conceptos que se le están cobrando.

También controlarán a los cobradores

Otro de los ejes de la nueva intervención está relacionado con las modalidades utilizadas para reclamar el pago de las deudas.

Las empresas y los estudios contratados para realizar tareas de recupero deberán abstenerse de utilizar mecanismos de hostigamiento, intimidación o presión indebida contra los consumidores y sus familias.

En caso de incumplimiento, las entidades involucradas podrán quedar expuestas a sanciones y multas por parte de la autoridad administrativa.

Buscan frenar los abusos antes de que el problema crezca

Con estas nuevas herramientas, el Municipio de Quilmes busca que Defensa del Consumidor tenga un rol más activo frente a los conflictos vinculados con servicios financieros.

La intervención temprana apunta a evitar que las situaciones denunciadas continúen agravándose mientras avanza el expediente y, al mismo tiempo, permitir que los vecinos puedan ordenar y comprender la información relacionada con sus deudas.

Desde la Comuna señalaron que el objetivo es prevenir posibles abusos, acompañar a los consumidores, exigir información a las empresas y aplicar sanciones cuando corresponda.

¿Dónde reclamar en Quilmes?

Los vecinos que necesiten realizar consultas o iniciar un reclamo ante la Dirección de Defensa de Usuarios, Consumidores y Lealtad Comercial pueden hacerlo a través de la página oficial del Municipio de Quilmes o mediante la herramienta online Mi Quilmes Digital.