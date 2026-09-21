La Diócesis de Quilmes celebró sus 50 años en la Catedral

La Diócesis de Quilmes celebró sus 50 años de historia con una gran fiesta popular frente a la Catedral de Quilmes, en un encuentro que reunió a representantes de las distintas diócesis de la región, autoridades municipales y miembros de la comunidad.

La celebración contó con la presencia de autoridades de los municipios de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, jurisdicciones que forman parte de la diócesis, además de representantes de distintas comunidades e instituciones vinculadas a la Iglesia.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la presencia del Nuncio Apostólico en Argentina, Monseñor Michael Banach, quien transmitió a la comunidad los saludos del Papa León XIV con motivo de este aniversario.

La celebración religiosa estuvo encabezada por el Obispo de Quilmes, Carlos José Tissera, quien presidió la misa frente a la Catedral. La homilía estuvo a cargo de Marcelo Colombo, Arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, quien acompañó a la comunidad quilmeña en esta fecha especial.

El aniversario se convirtió así en una jornada de encuentro para la comunidad católica de la región, con representantes de diferentes diócesis y autoridades locales reunidos para conmemorar las cinco décadas de historia de la Diócesis de Quilmes.