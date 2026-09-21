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Lunes, 21 de septiembre de 2026

La Diócesis de Quilmes celebró sus 50 años en la Catedral

La celebración religiosa estuvo encabezada por el Obispo de Quilmes, Carlos José Tissera, quien presidió la misa frente a la Catedral.

Redacción FMQ
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La Diócesis de Quilmes celebró sus 50 años de historia con una gran fiesta popular frente a la Catedral de Quilmes, en un encuentro que reunió a representantes de las distintas diócesis de la región, autoridades municipales y miembros de la comunidad. 

La celebración contó con la presencia de autoridades de los municipios de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, jurisdicciones que forman parte de la diócesis, además de representantes de distintas comunidades e instituciones vinculadas a la Iglesia. 

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la presencia del Nuncio Apostólico en Argentina, Monseñor Michael Banach, quien transmitió a la comunidad los saludos del Papa León XIV con motivo de este aniversario. 

La celebración religiosa estuvo encabezada por el Obispo de Quilmes, Carlos José Tissera, quien presidió la misa frente a la Catedral. La homilía estuvo a cargo de Marcelo Colombo, Arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, quien acompañó a la comunidad quilmeña en esta fecha especial. 

El aniversario se convirtió así en una jornada de encuentro para la comunidad católica de la región, con representantes de diferentes diócesis y autoridades locales reunidos para conmemorar las cinco décadas de historia de la Diócesis de Quilmes. 

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