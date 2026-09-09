La Diócesis de Quilmes se prepara para su 48ª peregrinación a Luján

La Diócesis de Quilmes realizará el domingo 13 de septiembre su 48.ª Peregrinación Diocesana a Luján, en el marco del año sinodal y jubilar por los 50 años de la diócesis.

La jornada tendrá como lema "De la mano de María, caminemos con la alegría del Evangelio", una invitación a la comunidad a participar de una jornada de encuentro, fe y celebración.

Las actividades comenzarán a las 10 de la mañana con una misa en la plaza. Luego, a las 11:30, está previsto un festejo en los Hermanos Maristas, donde los peregrinos podrán compartir un momento de celebración.

Por la tarde, a las 15:30, se realizará el rezo del Rosario, como cierre de una jornada marcada por la espiritualidad y la devoción mariana.

La peregrinación se desarrollará además en un año especial para la comunidad quilmeña, ya que la Diócesis de Quilmes celebra sus 50 años, motivo por el cual la convocatoria a Luján tendrá un significado particular para sus fieles.

La 48ª Peregrinación Diocesana a Luján será así una nueva oportunidad para que la comunidad de Quilmes se reúna en torno a la fe y camine junto a la Virgen, bajo el espíritu de celebración por las cinco décadas de la diócesis.