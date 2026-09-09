Menú
Radio en vivo
Miércoles, 9 de septiembre de 2026

La Diócesis de Quilmes se prepara para su 48ª peregrinación a Luján

La peregrinación se desarrollará además en un año especial para la comunidad quilmeña, ya que la Diócesis de Quilmes celebra sus 50 años.

Redacción FMQ
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

La Diócesis de Quilmes realizará el domingo 13 de septiembre su 48.ª Peregrinación Diocesana a Luján, en el marco del año sinodal y jubilar por los 50 años de la diócesis.

La jornada tendrá como lema "De la mano de María, caminemos con la alegría del Evangelio", una invitación a la comunidad a participar de una jornada de encuentro, fe y celebración.

Las actividades comenzarán a las 10 de la mañana con una misa en la plaza. Luego, a las 11:30, está previsto un festejo en los Hermanos Maristas, donde los peregrinos podrán compartir un momento de celebración.

Por la tarde, a las 15:30, se realizará el rezo del Rosario, como cierre de una jornada marcada por la espiritualidad y la devoción mariana.

La peregrinación se desarrollará además en un año especial para la comunidad quilmeña, ya que la Diócesis de Quilmes celebra sus 50 años, motivo por el cual la convocatoria a Luján tendrá un significado particular para sus fieles.

La 48ª Peregrinación Diocesana a Luján será así una nueva oportunidad para que la comunidad de Quilmes se reúna en torno a la fe y camine junto a la Virgen, bajo el espíritu de celebración por las cinco décadas de la diócesis.

Esta nota habla de:
1
Siete hermanos fueron rescatados de una casa en condiciones extremas en Varela
Noticias Locales

Siete hermanos fueron rescatados de una casa en condiciones extremas en Varela

2
Entró a robar, la mató y ahora pasará gran parte de su vida preso
Noticias Locales

Entró a robar, la mató y ahora pasará gran parte de su vida preso

3
Perpetua para el padrastro y 12 años para la madre por el crimen de Renzo Godoy
Noticias Locales

Perpetua para el padrastro y 12 años para la madre por el crimen de Renzo Godoy

4
Impresionante choque en Quilmes Oeste: un auto quedó en medio de dos camiones
Noticias Locales

Impresionante choque en Quilmes Oeste: un auto quedó en medio de dos camiones

5
Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 8 de septiembre
Noticias Locales

Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 8 de septiembre

Últimas noticias de Quilmes