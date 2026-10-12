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Lunes, 12 de octubre de 2026

La Diócesis de Quilmes se sumó al pedido de oración por la salud del Papa

El obispo de Quilmes se refirió a la salud del Sumo Pontífice durante los festejos por el 77º aniversario de San Francisco Solano. Según explicó en diálogo con Radio FMQ, la intervención fue programada y el nódulo fue detectado a tiempo. La Conferencia Episcopal Argentina convocó a los fieles a acompañarlo con sus oraciones.

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El obispo de Quilmes, monseñor Carlos Tissera, se refirió a la salud del papa León XIV y pidió a la comunidad católica unirse en oración por su recuperación, luego de que se anunciara que el Sumo Pontífice será sometido a una intervención quirúrgica por un nódulo en el pulmón.

Durante los festejos por el 77º aniversario de San Francisco Solano, Tissera habló sobre el tema en diálogo con Radio FMQ y explicó que la operación fue programada para los próximos días.

"Esta mañana anunció que se va a operar porque le detectaron un pequeño nódulo en el pulmón. Se programó para los próximos días y nos pidió la oración", señaló el obispo.

En ese sentido, transmitió un mensaje de tranquilidad y sostuvo que, según la información que recibió, el nódulo fue detectado a tiempo. "Lo han tomado a tiempo y no hay riesgos. Tenemos que pedir para que pueda reponerse y venir a la Argentina, al igual que Perú y Uruguay", expresó, en referencia a las visitas previstas del Papa a países de la región.

El mensaje de la Conferencia Episcopal Argentina

En el mismo sentido, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) invitó a todo el Pueblo de Dios a rezar especialmente por el papa León XIV, para que la intervención quirúrgica se desarrolle favorablemente y pueda alcanzar una pronta y plena recuperación.

El mensaje, firmado por el presidente de la CEA, monseñor Marcelo Daniel Colombo, arzobispo de Mendoza, y el secretario general, monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro, pidió acompañar al Santo Padre con afecto, cercanía y oración.

"Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación", expresaron.

La Diócesis de Quilmes también adhirió a la convocatoria y difundió la invitación a rezar por la salud del Pontífice, en línea con el pedido realizado por el propio León XIV durante el Ángelus.

Desde la Iglesia convocaron a los fieles a permanecer unidos espiritualmente al Papa y a confiarlo especialmente al cuidado maternal de la Virgen María.

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