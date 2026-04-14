La UNQ se suma a la jornada nacional "La universidad no se apaga" en reclamo por el financiamiento

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) participará este miércoles 15 de abril de la jornada nacional "La universidad no se apaga", una iniciativa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en defensa de la educación pública superior y para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La actividad comenzará a las 8 y se extenderá hasta las 8 del jueves 16, con propuestas académicas, científicas y culturales en universidades públicas de todo el país. La consigna busca visibilizar el rol de las casas de estudio y advertir sobre el impacto del ajuste presupuestario sobre el sistema universitario.

Desde la UNQ, el secretario general Daniel González señaló que "el sistema universitario sigue reclamando algo básico de nuestra democracia: que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario", norma que, pese a haber sido ratificada por el Congreso y respaldada judicialmente, aún no fue implementada por el Gobierno nacional.

Actividades en la Universidad Nacional de Quilmes

En el marco de la jornada, la UNQ desarrollará distintas actividades abiertas a la comunidad.

Entre las principales propuestas se encuentra el ciclo "Memoria de Malvinas", que incluirá:

A las 15: proyección del documental "Malvinas: la lucha continúa" , con presencia de estudiantes universitarios y del director Luciano Serafín De Gori.

, con presencia de estudiantes universitarios y del director Luciano Serafín De Gori. A las 16: exposición fotográfica "Cuando la imagen resiste" .

. A las 17: presentación del libro "Tecnologías de impunidad: cómo la dictadura intentó ocultar los crímenes cometidos durante la Guerra de Malvinas" , con participación de su autor, Jerónimo Guerrero Iraola.

, con participación de su autor, Jerónimo Guerrero Iraola. A las 20: intervención del coro universitario bajo la consigna "Acordes en lucha".

Además, habrá charlas sobre discapacidad y acceso a la educación superior, salud mental, consumos problemáticos, desarrollo de videojuegos y emisiones especiales de UNQStreaming.

Reclamo por salarios y presupuesto

Desde la comunidad universitaria advierten que la situación presupuestaria es crítica. Según datos citados por autoridades de la universidad, el presupuesto destinado a las universidades nacionales cayó un 45,6% desde 2023, afectando principalmente salarios docentes, no docentes, becas estudiantiles y fondos de funcionamiento.

"El salario de docentes y no docentes perdió más del 30% de su poder adquisitivo, mientras se deterioran las becas y los recursos para sostener el funcionamiento diario de las universidades", sostuvo González.

La jornada forma parte del plan de lucha que llevan adelante sindicatos docentes, nodocentes y el CIN para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese marco, no se descarta una nueva movilización al Congreso en las próximas semanas.