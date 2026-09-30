Quilmes: la UNQ se suma al paro universitario

Los sindicatos universitarios retoman este miércoles la protesta, con un paro de 72 horas para que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario, que ordena al Gobierno a actualizar los salarios del personal de la educación superior, según la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

Así lo definieron los gremios Conadu y Conadu Histórica (Conaduh), que exigen a la gestión de Javier Milei que cumpla los fallos judiciales y la norma que obliga una recomposición de los salarios universitarios. La medida de fuerza se lanzó ante la resistencia del Gobierno a acatar lo resuelto por los otros dos poderes: el Poder Legislativo y el Poder Judicial, en sus distintas instancias.

El paro es impulsado por distintas organizaciones gremiales, entre ellas la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT) y la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU). La medida alcanza tanto al personal docente como al no docente.

En Quilmes, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) confirmó que permanecerá cerrada durante la jornada.