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Miércoles, 12 de agosto de 2026

La UNQ se suma al paro universitario: qué actividades se verán afectadas

La medida de fuerza reclama la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial para docentes y trabajadores no docentes.

Redacción FMQ
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Este miércoles 12 de agosto se llevará adelante un paro nacional de 24 horas en las universidades públicas de todo el país, convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. La medida de fuerza reclama la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial para docentes y trabajadores no docentes.

La huelga afectará el normal funcionamiento de las casas de altos estudios, ya que la mayoría de las facultades no dictará clases, tanto presenciales como virtuales. Los gremios universitarios sostienen que existe una pérdida salarial superior al 28% y reclaman una actualización de los ingresos del sector.

Además, los trabajadores cuestionan la falta de actualización de los fondos destinados a becas estudiantiles y hospitales universitarios, en un contexto de reclamos por el financiamiento de la educación superior pública.

El paro es impulsado por distintas organizaciones gremiales, entre ellas la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT) y la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU). La medida alcanza tanto al personal docente como al no docente.

La UNQ también adhiere al paro

En Quilmes, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) confirmó que permanecerá cerrada durante la jornada. A través de un comunicado dirigido a los estudiantes, la institución informó que este miércoles habrá paro docente y no docente, por lo que se verán afectadas tanto las actividades académicas como las administrativas.

"Atención estudiantes: mañana miércoles 12 de agosto habrá paro docente y no docente. Las actividades académicas y administrativas se verán afectadas", comunicó la Universidad Nacional de Quilmes.

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