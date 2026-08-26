Le vaciaron las cuentas con una estafa virtual y la Justicia ordenó devolverle todo el dinero

El juez de Garantías del Departamento Judicial Quilmes, Marcelo Goldberg, ordenó la devolución de una suma millonaria a un abogado que había sido víctima de un ataque informático contra sus cuentas bancarias.

Detectó movimientos no autorizados y denunció el caso

El hecho se inició cuando el letrado advirtió una serie de movimientos que no había realizado en sus productos financieros. La maniobra había provocado un fuerte perjuicio económico y prácticamente había vaciado su patrimonio.

Al detectar la situación, el abogado radicó de inmediato una denuncia penal para intentar recuperar el dinero y determinar el origen de las operaciones.

La investigación quedó en manos de la UFI N° 1 del Departamento Judicial Quilmes, especializada en la investigación de estafas virtuales y a cargo del fiscal Ariel Rivas.

Lograron rastrear el dinero

A partir de la rápida intervención de la fiscalía, los investigadores lograron reconstruir la ruta que había seguido el dinero y avanzar con el congelamiento de los activos que habían sido desviados.

Con esa información, el Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente al juzgado interviniente la restitución de los fondos a la víctima.

El juez de Garantías Marcelo Goldberg convalidó las actuaciones realizadas durante la investigación y ordenó que la totalidad del dinero sustraído sea devuelta a su legítimo propietario.

Un caso que pone el foco en las estafas virtuales

El episodio vuelve a poner en evidencia el crecimiento de las estafas virtuales y los ciberdelitos, que en los últimos años incorporaron nuevas modalidades para atacar a usuarios de servicios financieros.

En este contexto, la investigación permitió actuar sobre el recorrido del dinero y recuperar los fondos sustraídos. La intervención coordinada entre la UFI N° 1 y el Juzgado de Garantías del Departamento Judicial Quilmes representa un antecedente relevante para la protección y restitución del patrimonio de víctimas de delitos informáticos en la región.