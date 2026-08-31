Libros históricos de Quilmes arrojados a la calle: confirman la aparición de un documento clave

La aparición de libros antiguos, documentos históricos y muebles arrojados en plena vía pública, en la esquina de Alem y San Martín, en Quilmes Centro, sumó un nuevo capítulo: un libro de Carlos Morel, uno de los nombres fundamentales de la historia cultural de Quilmes y del arte argentino, fue entregado.

El hallazgo había generado sorpresa y preocupación entre vecinos y especialistas, ya que el material habría sido retirado de una propiedad ubicada en esa esquina que durante años fue la vivienda de Rodolfo López, exintendente de Quilmes. Entre los objetos descartados había libros, documentos, fotografías y distintos muebles que quedaron expuestos en la calle.

La noticia comenzó a circular rápidamente y, en cuestión de minutos, varios vecinos y curiosos se acercaron hasta el lugar para observar los elementos. Algunos incluso comenzaron a llevarse parte del material, mientras que otras personas llegaron con carritos y cargaron libros, muebles y otros objetos que habían quedado abandonados.

En medio de esa situación, la Junta de Estudios Históricos de Quilmes había expresado su preocupación y solicitado a quienes hubieran encontrado o retirado documentos que se acercaran a la institución para entregarlos. El objetivo era resguardar y preservar documentación, fotografías, libros y otros objetos que pudieran tener valor histórico para el distrito.

Ahora, la confirmación de que se restituyó un libro de Carlos Morel vuelve a poner el foco sobre la importancia de recuperar y preservar los elementos que formaron parte de la historia quilmeña.