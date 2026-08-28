Lo buscaban desde 2009, cayó en Varela y ahora pidió condiciones especiales para seguir detenido

El hombre que fue detenido el domingo en Florencio Varela luego de permanecer casi 15 años prófugo, acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra cuando era menor y de haberla dejado embarazada, ya comenzó a plantear condiciones para su permanencia bajo custodia.

Según fuentes vinculadas a la investigación, el acusado solicitó no compartir calabozo y pidió que, en caso de ser trasladado a una unidad penitenciaria, sea alojado en una cárcel cercana a su familia, en el Gran Buenos Aires.

Permanece detenido en Coronel Pringles

Actualmente, el hombre permanece alojado en la comisaría de Coronel Pringles. Por cuestiones de seguridad, fue descartado su traslado a Bahía Blanca, donde se encuentra la sede de la Fiscalía y se habían concentrado familiares de la víctima y medios de comunicación.

También fueron rechazadas como posibles alternativas la Unidad Penal Nº4 de Villa Floresta y la cárcel de Saavedra. Mientras tanto, la Justicia deberá determinar cuál será su destino y definir su situación procesal.

La defensa pidió su libertad

En paralelo, la defensa oficial presentó un habeas corpus para solicitar su liberación inmediata.

El planteo sostiene que el delito de abuso sexual por el que era buscado habría prescripto en 2022, de acuerdo con una resolución de la jueza de Garantías Claudia Olivera. Esa decisión fue apelada y todavía debe ser revisada por la Justicia.

En caso de confirmarse ese criterio, el acusado podría recuperar la libertad. Sin embargo, desde el Ministerio Público señalaron que existe otra imputación por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, que podría mantener vigente la medida de detención.

Durante una audiencia realizada el lunes por videoconferencia, el acusado se negó a declarar. Por el momento, continúa detenido en Pringles mientras se resuelven tanto su situación judicial como el lugar donde deberá permanecer alojado.

El final de casi 15 años de fuga

La captura se produjo el domingo 23 de agosto, en un complejo de departamentos de Florencio Varela, durante un operativo realizado por la DDI de Dolores.

Al ser localizado, habría presentado una identidad falsa. Los investigadores sostienen que durante los años que permaneció prófugo utilizó distintos nombres y residió en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires.

La causa se inició en 2009, cuando su hijastra tenía apenas 11 años. Una prueba genética estableció con un 99,99% de probabilidad que el hombre era el padre del bebé que la menor gestaba.

Además, se le atribuyó haber intentado obligarla a abortar, aunque finalmente el procedimiento no se concretó.

Tras su detención, el expediente vuelve a concentrarse en dos cuestiones centrales: si la acusación principal continúa vigente y bajo qué condiciones deberá permanecer detenido mientras la Justicia define su situación.