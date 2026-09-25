Lo encontraron escondido en un contenedor tras violentar un comercio en Quilmes

Durante un recorrido preventivo, personal municipal de la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial recibió una alerta por la presencia de un hombre dentro de un comercio, en inmediaciones de Conesa y Brown. Ante la situación, los móviles se dirigieron rápidamente al lugar, donde lograron visualizar al sujeto intentando ocultarse dentro de un contenedor de residuos.

El individuo fue reducido por personal de Patrulla Urbana, quedando posteriormente a disposición de la autoridad policial. En la inspección inicial se constató que el sujeto habría violentado un vidrio y sustraído una caja del local gastronómico ubicado sobre Conesa y Lavalle.

El personal municipal procedió a preservar el lugar y brindar apoyo hasta el arribo de Policía, permitiendo avanzar con la correspondiente inspección y las actuaciones de rigor. La intervención permitió una rápida respuesta ante una situación delictiva, resguardando el lugar y evitando que el individuo pudiera darse a la fuga.