Los drones los tenían marcados: cayeron dos acusados de vender droga en Bernal Oeste

Dos jóvenes de 20 y 24 años fueron detenidos en Bernal Oeste, acusados de liderar un punto de fraccionamiento y venta de estupefacientes al menudeo. El operativo se realizó luego de una investigación iniciada por denuncias vecinales y tuvo como elemento destacado el monitoreo realizado mediante drones del Sistema Quilmes Aéreo.

La causa tramita ante la UFI N° 20 de Quilmes, especializada en estupefacientes y a cargo del fiscal Gustavo Aráoz. Las pesquisas comenzaron a partir de denuncias sobre una presunta comercialización de drogas en la zona de calle 175, entre Chaco y Los Andes.

En el marco de la investigación intervino el Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes Séptima, que realizó tareas de campo y seguimiento de personas que presuntamente concurrían al lugar para adquirir sustancias.

A esas tareas se sumó el despliegue del SQA-Drone, la flota de aeronaves no tripuladas de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quilmes. Según se informó, las cámaras permitieron registrar desde el aire los movimientos en el sector, además de relevar techos, pasillos y accesos a los domicilios investigados.

Con las pruebas reunidas durante la investigación, el Juzgado de Garantías autorizó dos allanamientos simultáneos. Para el procedimiento se desplegaron efectivos de los gabinetes tácticos de las comisarías 2ª, 9ª y 10ª, móviles de la Policía Local (UPPL) y personal de la División Motorizada de la Subestación Quilmes.

Al ingresar al principal objetivo, los agentes detuvieron a los dos sospechosos, identificados como Iván A., de 20 años, y Milagros L., de 24. Además, durante el operativo fueron interceptadas varias personas que se encontraban en el lugar y que, según la investigación, serían compradores.

Casi 100 envoltorios de cocaína y marihuana

Durante las requisas realizadas en los dos domicilios allanados, los investigadores secuestraron casi 100 envoltorios de nylon con cocaína, además de otros envoltorios que contenían marihuana.

También fueron incautados dinero en efectivo, que según la pesquisa estaría relacionado con la comercialización de los estupefacientes, y dos teléfonos celulares que habrían sido utilizados para coordinar la actividad investigada.

La fiscalía interviniente avaló las actuaciones y dispuso el traslado de los dos detenidos a sede judicial, donde quedaron a disposición de la Justicia bajo la carátula de "Tenencia Ilegal de Estupefacientes para su Comercialización".

El procedimiento volvió a poner en escena el uso de tecnología aérea en investigaciones vinculadas a delitos en Quilmes. En este caso, el monitoreo mediante drones municipales fue incorporado a las tareas de campo realizadas por la Policía y aportó información para avanzar con los allanamientos que terminaron con dos detenidos y el secuestro de droga.