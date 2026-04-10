Los frenaron en un control y descubrieron un arsenal tecnológico sospechoso

Dos jóvenes de 21 años fue detenidos en Bernal Oeste en las últimas horas en un "Megaoperativo de Saturación y Prevención de Ilícitos", y los mismos circulaban con equipos de comunicación y elementos habitualmente utilizados para la coordinación de hechos delictivos.

El procedimiento, que contó con la colaboración de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) y personal de Tránsito del Municipio, se desarrolló en la intersección de Pedemonte y Calle 192.

La intervención se produjo cuando los efectivos interceptaron un Ford Fiesta Kinetic negro para un control de rutina. Ante el evidente nerviosismo de los ocupantes, el conductor intentó ocultar una mochila que se encontraba en el asiento trasero.

Al ser inspeccionada, se descubrió que en su interior transportaban seis equipos de comunicación tipo "handy" (marcas Baofeng y Gadnic), sus respectivos cargadores, una balanza de precisión y tres teléfonos celulares.

Debido a que los sujetos no pudieron justificar la procedencia ni el uso de los dispositivos de radiofrecuencia -herramientas empleadas frecuentemente para evadir la frecuencia policial o interferir señales de seguridad-, los agentes procedieron a la incautación del vehículo y de todos los elementos hallados.

Los sospechosos fueron trasladados a la seccional policial, quedando a disposición de la U.F.I. N° 06 del Departamento Judicial de Quilmes. La fiscalía interviniente dispuso el inicio de actuaciones bajo la carátula de "Averiguación de Ilícito", mientras se investiga la vinculación de los aprehendidos con organizaciones dedicadas a la comisión de robos bajo modalidades complejas.

Este operativo forma parte de las acciones de saturación y despliegue territorial que el Municipio de Quilmes sostiene para garantizar la prevención, el orden y la tranquilidad en el distrito.