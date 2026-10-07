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Miércoles, 7 de octubre de 2026

Los sorprendieron forzando una cabina de gas y terminaron detenidos en Solano

El procedimiento comenzó con una intervención de la Patrulla Urbana en la zona de 846 y 895.

Redacción FMQ
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Tres hombres fueron detenidos durante la madrugada en San Francisco Solano luego de ser detectados mientras presuntamente forzaban una cabina de gas en la vía pública.

El episodio ocurrió en la zona de las calles 846 y 895, donde agentes de la Patrulla Urbana Quilmes (PUQ) advirtieron una situación sospechosa y observaron a los tres hombres manipulando una instalación de gas.

Ante la situación, los agentes solicitaron refuerzos y dieron aviso a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Minutos después, con la llegada de más unidades, los sospechosos fueron interceptados y demorados.

Durante el procedimiento, los efectivos realizaron una requisa y encontraron elementos que, según se informó, habrían sido sustraídos de una instalación ubicada en inmediaciones de las calles 895 y 844, entre ellos tubos de gas.

Los tres hombres fueron trasladados a la Comisaría Quilmes 4ª de San Francisco Solano, donde quedaron a disposición de la Justicia. Se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

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