Madrugada caliente en Solano: secuestraron droga fraccionada durante un operativo

La Policía de Quilmes secuestró durante la madrugada del domingo numerosas dosis de estupefacientes que se encontraban fraccionadas y acondicionadas para su presunta comercialización, en el marco de un operativo de prevención realizado en San Francisco Solano.

El procedimiento se desarrolló dentro de la jurisdicción de la Comisaría 4ª, donde efectivos de la División FBA III Quilmes (Fuerza Barrial de Aproximación) realizaban tareas de interceptación vehicular, patrullaje y controles preventivos.

Durante las recorridas, los agentes realizaron distintas inspecciones y detectaron envoltorios que contenían sustancias estupefacientes. Ante el hallazgo, procedieron al secuestro de la droga y llevaron adelante las actuaciones correspondientes para preservar los elementos incautados y realizar las pericias de rigor.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 20 del Departamento Judicial de Quilmes, especializada en delitos vinculados a drogas ilícitas.

La causa fue caratulada como "Hallazgo de Estupefacientes" y se busca determinar el origen y destino de las sustancias secuestradas.