Magistrados y especialistas analizarán los cambios en la Justicia Penal Juvenil en Quilmes

La Comisión Provincial del Fuero Penal Juvenil y el Colegio de Magistrados de Quilmes llevarán adelante las Jornadas del Fuero Penal Juvenil de la Provincia de Buenos Aires, un encuentro que reunirá a distintos actores del sistema de justicia bonaerense para debatir los principales desafíos vinculados con adolescentes en conflicto con la ley penal.

La actividad se desarrollará este jueves 10 y viernes 11 de septiembre en el Teatro Municipal de Quilmes, ubicado en avenida Mitre 721. Durante las dos jornadas habrá distintas mesas de debate e intercambio profesional, con la participación de magistrados, funcionarios, abogados, trabajadores judiciales y representantes de diferentes sectores vinculados con la Justicia.

El eje central del encuentro estará puesto en los nuevos desafíos que enfrenta la Justicia Penal Juvenil, especialmente a partir de las modificaciones normativas contempladas en las leyes 27.801 y 15.571. En ese marco, los especialistas analizarán los cambios y su impacto en las políticas judiciales destinadas a adolescentes en conflicto con la ley penal.

La iniciativa fue declarada de interés institucional por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Procuración General, que destacaron la importancia de generar espacios de capacitación, formación y discusión profesional sobre las políticas vinculadas con la Justicia Juvenil.