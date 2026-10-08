Mamografías para socias Cerveceras: cómo acceder a los turnos en el Hospital Iriarte

En el marco del Mes de la Concientización del Cáncer de Mama, el Quilmes Atlético Club y el Hospital Iriarte lanzaron una propuesta destinada a facilitar el acceso a mamografías y promover la detección temprana.

La iniciativa está dirigida a socias del club de entre 40 y 75 años que no se hayan realizado una mamografía durante los últimos dos años. Las participantes podrán acceder a un turno para realizarse el estudio en el Hospital Iriarte.

La mamografía es una herramienta fundamental para la detección temprana del cáncer de mama y permite identificar posibles alteraciones antes de que aparezcan síntomas.

Para participar, las socias interesadas deberán completar un formulario online y solicitar el acceso a un turno protegido para realizar el estudio.

La propuesta busca facilitar el acceso a los controles y promover la realización periódica de estudios preventivos como parte del cuidado de la salud.