Marcha de la Bronca: "Hay un crecimiento del descontento"

El Frente de Izquierda comenzó a convocar a la Gran Marcha de la Bronca, prevista para el próximo 19 de septiembre, con el objetivo de reunir a distintos sectores sociales y sindicales en una movilización contra el gobierno de Javier Milei, su programa económico y sus aliados.

La iniciativa busca, además, unificar reclamos y luchas que actualmente se encuentran dispersos, con la intención de construir una coordinación entre trabajadores, estudiantes, jubilados, organizaciones sociales y otros sectores que cuestionan las políticas del Gobierno nacional.

En diálogo con Radio FMQ, el diputado provincial del Frente de Izquierda Christian Castillo sostuvo que existe un crecimiento del malestar social, aunque advirtió sobre la capacidad que todavía conserva el oficialismo. "Hay un crecimiento del descontento. Todavía el gobierno mantiene la capacidad de daño", afirmó.

Castillo planteó que la convocatoria pretende ser lo más amplia posible y que uno de los principales desafíos es evitar la fragmentación de los distintos reclamos. "La idea es que se pueda ampliar para que sea lo más multitudinaria que se pueda construir. La única fortaleza del gobierno es que a veces logra fragmentar el reclamo", señaló.

El dirigente también apuntó contra la situación económica y, en particular, contra el endeudamiento de los trabajadores. En ese sentido, cuestionó las políticas que, según sostuvo, favorecen a empresas financieras y prestamistas. "El gobierno le dio vía libre a los usureros legales. Es una barbaridad lo que está ocurriendo. Si el sueldo creciera no habría morosidad", afirmó.