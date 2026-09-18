Marcha de la Bronca: "No alcanza con una protesta ocasional"

Este sábado por la tarde se realizará la Marcha de la Bronca, una movilización que tendrá concentración en el Congreso y se movilizará hacia Plaza de Mayo. La iniciativa también será replicada en más de diez ciudades del interior del país, con una amplia participación de sectores.

La convocatoria lleva como consigna "en el camino de la huelga general para derrotar a Milei, su plan y sus cómplices" y reúne a más de 200 organizaciones del AMBA, entre sindicatos, agrupaciones políticas, organizaciones sociales y colectivos de trabajadores.

"No alcanza con una protesta ocasional o esperar a las elecciones como dice el peronismo. Puede ser el puntapié para imponerle a las burocracias sindicales un plan de lucha. Kicillof el mismo día va a estar haciendo un acto electoral en Avellaneda, pensar ahora en un acto electoral es criminal", indicó Carla Villani, referenta del Frente de Izquierda en Quilmes.



"Entendemos que la pelea tiene que ser hoy, Kicillof el mismo día va a estar haciendo un acto electoral en Avellaneda, pensar ahora en un acto electoral es criminal porque nos estamos cagando de hambre, estamos todos endeudados con Galperin, con la tarjeta reventada para comer, entonces no se puede sostener mas, estamos en una crisis absoluta que es acompañada por el vaciamiento en salud, educación, el ataque a las universidades, a la discapacidad", aseguró.