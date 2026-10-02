Marcha del Orgullo en Quilmes: cuándo y dónde será

Este sábado 3 de octubre se realizará en Quilmes la 10° Marcha del Orgullo Diverso y Disidente, una jornada que reunirá propuestas culturales, música, feria de emprendedores y espacios de participación en torno a las consignas y reclamos de la comunidad.

La actividad se desarrollará en Rivadavia y Sarmiento, frente a la Plaza San Martín y la Casa de las Culturas, y es organizada por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo de Quilmes, con el acompañamiento de la gestión municipal.

La concentración comenzará a las 14 horas y, a lo largo de la jornada, habrá diferentes espectáculos y presentaciones artísticas. El cierre estará a cargo de Juana Rozas, mientras que también participarán Blujaus, Ketanminas, LU100, Max Tejera, Floor Anahi, Ornella Yori, Ludmi Herrera, Historikas de Quilmes y DJ Zeth Bando.

Además, los asistentes podrán recorrer una feria de economía popular, integrada por emprendedores y emprendedoras de la diversidad quilmeña.

La jornada también contará con dispositivos municipales vinculados a la salud y el acceso a derechos. La Secretaría de Salud instalará una posta para realizar testeos rápidos de VIH y sífilis, mientras que la Dirección de Diversidades brindará información sobre programas y políticas destinadas a la comunidad, permitirá iniciar trámites y ofrecerá asesoramiento para la inscripción al programa Transformar.