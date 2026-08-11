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Martes, 11 de agosto de 2026

Más caro viajar desde el Conurbano: eliminan un beneficio de la Red SUBE

La modificación afecta a los usuarios que ingresan a la Ciudad de Buenos Aires en ferrocarril y continúan su viaje en la red subterránea.

Redacción FMQ
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Los usuarios que ingresan a la Ciudad de Buenos Aires en tren y continúan su viaje en subte deberán afrontar un mayor costo desde ahora, luego de la eliminación del descuento del 50% de la Red SUBE que todavía se aplicaba en algunas combinaciones entre el sistema ferroviario y la red de subterráneos porteña.

La medida impacta directamente en miles de trabajadores y estudiantes del conurbano bonaerense que utilizan diariamente el tren y el subte para llegar a sus lugares de trabajo o estudio en la Capital Federal. Con el nuevo esquema, quienes realizan este tipo de trasbordos deberán pagar el segundo viaje a tarifa plena.

Cómo funciona el nuevo esquema

El primer tramo, realizado en tren, mantiene la tarifa habitual de acuerdo con el cuadro tarifario vigente para cada línea ferroviaria. El cambio se produce al momento de continuar el recorrido en la red de subterráneos.

Al realizar el trasbordo en las estaciones cabeceras o de enlace, el sistema de molinetes del subte cobra el pasaje a tarifa completa, sin reconocer la integración que permitía acceder a un descuento del 50% a través de la Red SUBE.

De esta manera, el beneficio deja de aplicarse para las combinaciones entre trenes que llegan desde el conurbano y el subte porteño, lo que representa un incremento en el gasto cotidiano para quienes necesitan utilizar ambos medios de transporte.

En cambio, se mantiene el descuento para las combinaciones internas entre distintas líneas de subte dentro de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que el beneficio continúa vigente para los trasbordos realizados exclusivamente dentro de la jurisdicción porteña.

La modificación genera un impacto especialmente significativo entre los pasajeros que todos los días ingresan a la Ciudad desde el conurbano y deben combinar distintos medios de transporte para completar sus recorridos.

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