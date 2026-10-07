Más de 1.700 estudiantes participaron de la Expo Quilmes Educa en la UNQ

Este martes se desarrolló con gran éxito la segunda jornada de la Expo Quilmes Educa 2026, en el gimnasio de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), que fue recorrida por la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, donde dialogó con los presentes. Más de 1.700 estudiantes pasaron por la actividad, que se sumaron a los 900 que estuvieron en la primera edición, que se desarrolló días atrás en San Francisco Solano.

"Esto es espectacular. Cada año se supera y más de 1.700 pibes y pibas se acercaron a recorrer los stands y ver cuáles son las distintas ofertas para que una vez finalizados sus estudios secundarios puedan encontrar en Quilmes y la región la posibilidad de crecer, de formarse y profesionalizarse. Siempre es una alegría ver esta casa de altos estudios llena de juventudes con esperanzas, sueños y proyección y que haya un Estado presente que pueda acompañarlos", afirmó Eva, acompañada por la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez.

Mieri sostuvo: "Es muy importante fortalecer los lazos entre la Universidad Nacional de Quilmes y el Municipio para trabajar mancomunadamente y proyectar a estos pibes. Porque para que universidades nacionales como esta puedan sostener y profundizar no solo las carreras, sino también la calidad del aprendizaje para los estudiantes, se necesita de un Estado presente. Se está por cumplir un año de la sanción de la Ley para el Fortalecimiento de las Universidades Nacionales y recién ahora hubo un fallo para que pueda llegar. Necesitamos también que la sociedad en su conjunto habite estos espacios, se los apropie y en defensa de la educación pública, todos y todas nos hagamos carne de esa lucha, porque la universidad pública se defiende".

En tanto, Ramírez señaló: "Tuvimos la Expo Quilmes Educa junto con la Expo UNQ, que permite a los jóvenes adentrarse, por un lado, a las distintas ofertas académicas que tienen post terminalidad secundaria, como así también en los centros de formación profesional y laboral; y a su vez, en las carreras de grado que tiene esta universidad por departamento académico. Está organizado por el Municipio, la Universidad Nacional de Quilmes, que cede el espacio para poder realizarlo de esta manera, y se encuentra además acompañado por la Jefatura Distrital de Educación de Gestión Pública como DIEGEP Regional con las escuelas privadas".

La propuesta, organizada de forma articulada entre la Secretaría de Educación y Culturas, la Jefatura Distrital, la Jefatura Regional de DIEGEP y la UNQ, busca que las y los estudiantes que están finalizando la escuela secundaria y la comunidad en general conozcan la oferta educativa de nivel superior de Quilmes y sus alrededores, así como las alternativas de formación técnica y profesional de la región.

Durante esta segunda jornada, los estudiantes pudieron visitar stands y participar de charlas para conocer las propuestas de universidades, institutos de formación docente, artística y técnica, y centros de formación laboral y profesional.

También hubo espacios de intercambio y debate entre estudiantes de escuelas secundarias, FinEs y CENS, guiados por estudiantes avanzados de carreras afines. Se abordaron temáticas de inteligencia artificial y tecnología, ambiente, salud, Malvinas y soberanía política, matemáticas, educación, economía, política, arte y deporte.