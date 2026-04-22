Menú
Radio en vivo
Miércoles, 22 de abril de 2026

Mayra Mendoza participó de la misa por el Papa Francisco: "Su inspiración debe iluminarnos"

La ceremonia reunió a dirigentes, fieles y representantes de distintos espacios que se acercaron para rendir homenaje al pontífice argentino.

Redacción FMQ

La intendenta de Quilmes en uso de licencia y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, participó de la misa realizada en la Basílica de Luján al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco.

La ceremonia reunió a dirigentes, fieles y representantes de distintos espacios que se acercaron para rendir homenaje al pontífice argentino, recordado por su mensaje centrado en la paz, la justicia social y el compromiso con los sectores más vulnerables.

A través de sus redes sociales, Mendoza compartió un mensaje tras su presencia en la celebración religiosa: "En el primer aniversario del fallecimiento de nuestro papa Francisco, compartimos la misa que se ofició en su memoria en la Basílica de Luján".

En ese marco, la dirigente destacó el legado del ex Sumo Pontífice y su impacto a nivel global. "Su legado, el de un humanista que llevó la prédica de paz y justicia social a lo más alto del mundo, es la inspiración que debe iluminarnos en Argentina en tiempos de crueldad, miseria y violencia planificados desde lo más alto del poder para construir en comunidad una salida que alivie a nuestro pueblo", expresó.

Esta nota habla de:
1
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

4
El misterio de los 50 años llegó a su fin: ¿Dónde estuvo el bajo perdido de Paul McCartney?
Noticias

El misterio de los 50 años llegó a su fin: ¿Dónde estuvo el bajo perdido de Paul McCartney?

5
"Es mi sueño": Jimena Barón emocionó en vivo y le pagará el viaje de egresados a Jeremías Vespasiano
Noticias

"Es mi sueño": Jimena Barón emocionó en vivo y le pagará el viaje de egresados a Jeremías Vespasiano

Últimas noticias de Mayra Mendoza