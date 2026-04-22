Mayra Mendoza participó de la misa por el Papa Francisco: "Su inspiración debe iluminarnos"

La intendenta de Quilmes en uso de licencia y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, participó de la misa realizada en la Basílica de Luján al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco.

La ceremonia reunió a dirigentes, fieles y representantes de distintos espacios que se acercaron para rendir homenaje al pontífice argentino, recordado por su mensaje centrado en la paz, la justicia social y el compromiso con los sectores más vulnerables.

A través de sus redes sociales, Mendoza compartió un mensaje tras su presencia en la celebración religiosa: "En el primer aniversario del fallecimiento de nuestro papa Francisco, compartimos la misa que se ofició en su memoria en la Basílica de Luján".

En ese marco, la dirigente destacó el legado del ex Sumo Pontífice y su impacto a nivel global. "Su legado, el de un humanista que llevó la prédica de paz y justicia social a lo más alto del mundo, es la inspiración que debe iluminarnos en Argentina en tiempos de crueldad, miseria y violencia planificados desde lo más alto del poder para construir en comunidad una salida que alivie a nuestro pueblo", expresó.