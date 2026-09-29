Mayra Mendoza participó de una cumbre sobre cambio climático y pidió obras para Quilmes

La intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, participó de la Cumbre de Gobiernos Locales y Subnacionales de la Climate Week Medellín, en Colombia, donde integró un panel internacional de la Red de BiodiverCiudades junto a representantes de distintas ciudades de América Latina.

Durante el encuentro, Mendoza compartió la experiencia de gestión desarrollada en Quilmes desde 2019 y destacó una mirada centrada en las necesidades de las comunidades. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es trabajar "de la periferia al centro" y planteó que el desarrollo debe estar acompañado por una mejora concreta en la calidad de vida de los vecinos.

La diputada provincial también llevó al encuentro una de las principales demandas vinculadas a la infraestructura hídrica del distrito: las obras de la cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras.

Según expresó en sus redes sociales, ante el retiro del Gobierno Nacional y el abandono de obras que considera fundamentales para Quilmes, resulta necesario generar "alianzas y nuevas herramientas de financiamiento" que permitan avanzar con proyectos destinados a resolver problemáticas históricas de la ciudad.

"Los problemas de nuestra comunidad no pueden esperar", señaló Mendoza, quien además remarcó la importancia de contar con gobiernos locales fuertes y con recursos para dar respuestas desde el territorio.

En el cierre de su mensaje, la intendenta vinculó las políticas ambientales con las condiciones sociales de las comunidades y afirmó: "La justicia ambiental también es justicia social".