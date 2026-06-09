Megaoperativo motochorro: detienen a nueve personas en Quilmes

En el marco de las directivas institucionales destinadas a la prevención y represión de delitos contra la propiedad, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes coordinó un masivo operativo de saturación y control vehicular focalizado en combatir las modalidades de "motochorros", asaltos armados y robo automotor.

El despliegue de interceptación selectiva en puntos estratégicos del conurbano sur culminó con la detención de dos prófugos con requerimientos de captura pendientes, el arresto en flagrancia de otros siete sujetos y el secuestro de seis motos vinculadas a causas ilícitas.

El primer procedimiento se originó tras una alerta radial del sistema de emergencias 911 en Quilmes Oeste. Una banda armada a bordo de motocicletas había atacado a culatazos en la cabeza a una pareja para sustraerle sus pertenencias en la intersección de la Avenida Calchaquí y Craviotto. Tras un rápido operativo cerrojo por la zona, los efectivos policiales lograron la detención de un menor de 15 años en San Francisco Solano, quien circulaba a bordo de una Honda GLH roja con las numeraciones suprimidas. El implicado fue puesto a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 y trasladado a un instituto de menores bajo los cargos de robo agravado por el uso de arma de fuego e infracción al artículo 289 del Código Penal.

En un segundo control preventivo efectuado en Florencio Varela, el personal de investigaciones identificó a un hombre de 33 años que intentó darse a la fuga a pie ante la presencia policial. Al compulsar sus datos en el sistema informático criminal, se determinó que poseía dos pedidos de captura activa vigentes desde el año 2013, solicitados por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en causas caratuladas como robo agravado y tentativa de robo.

Por otra parte, los puestos dinámicos y de control selectivo en vía pública permitieron interceptar y aprehender a tres sujetos mayores de edad que transitaban en motovehículos robados. Entre los rodados recuperados se constató una motocicleta Jianshe 125cc con pedido de secuestro por hurto emitido en la Ciudad de Buenos Aires, una Gilera Smash denunciada por robo ante la Comisaría Berazategui Primera y una Zanella ZB sustraída en el ámbito de Quilmes Tercera. Los conductores fueron imputados por encubrimiento agravado bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Quilmes.

El operativo de saturación también frustró un robo en un predio comercial tras la alerta de vecinos de la calle Ricardo Rojas y República del Líbano. Un menor de 16 años fue aprehendido tras saltar las rejas de un estacionamiento y amenazar a una vecina de 73 años para robarle su teléfono celular. Al momento de la requisa corporal, los agentes le secuestraron una arma blanca de fabricación casera confeccionada a partir de una llave inglesa afilada.

Finalmente, de forma coordinada con el Comando de Patrullas y la Policía Local, se interceptó a otros tres menores de edad que se trasladaban en motocicletas tras denuncias de intentos de robos a transeúntes en la zona de la Comisaría Tercera. Las fuerzas de seguridad redujeron a los implicados y secuestraron un revólver de utilería (réplica de airsoft calibre .32) que la banda había descartado en la vía pública. Las fiscalías intervinientes avalaron las diligencias institucionales de la DDI Quilmes e instruyeron el cumplimiento de los recaudos legales de rigor para con los imputados y los vehículos recuperados.