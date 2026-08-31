Megaoperativo narco en Quilmes y Varela: cayó un delincuente que era buscado por un crimen

Un megaoperativo contra una organización dedicada al narcotráfico terminó con 18 personas detenidas tras 30 allanamientos realizados en distintos puntos de Quilmes y Florencio Varela. Entre los apresados se encuentra Néstor Adrián Prieto Grance, de 24 años, conocido como "Paraná" o "Paranacito", señalado por los investigadores como el presunto líder de la banda.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía Bonaerense luego de una investigación que permitió reunir elementos sobre el funcionamiento de la organización. Por orden judicial se concretaron 30 allanamientos, que incluyeron procedimientos en tres campos y tres búnkeres, además de un allanamiento de urgencia.

Prieto Grance quedó en el centro de la investigación. Según fuentes del caso, además de estar señalado como el principal sospechoso y presunto jefe de la organización narcocriminal, aparece mencionado como persona de interés en distintas investigaciones por homicidios y hechos de sicariato.

Entre esas causas se encuentra el crimen del sargento Facundo Giménez, quien fue asesinado durante un allanamiento por una investigación narco realizado en Florencio Varela. La posible vinculación de "Paranacito" con ese homicidio continúa bajo investigación judicial.

Los operativos fueron autorizados a partir de los pedidos realizados por la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Florencio Varela y la UFI Descentralizada Nº 1 del Departamento Judicial de Quilmes, a cargo del fiscal Leonardo Valli.

Finalmente, el procedimiento concluyó con 18 detenidos, entre ellos "Paraná" o "Paranacito", considerado por los investigadores como una de las principales piezas de la estructura narco que se encuentra bajo investigación.