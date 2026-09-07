Mercurio, una muerte y muchas preguntas: la familia de Agustina exige respuestas

A siete años de la muerte de Agustina Arévalo, una adolescente de 15 años que falleció luego de sufrir una grave intoxicación con mercurio, su familia continúa reclamando respuestas y apunta tanto a la Justicia como al Municipio de Berazategui por las circunstancias que rodearon el caso.

La tragedia ocurrió a fines de agosto de 2019, cuando Agustina y tres de sus hermanos encontraron en inmediaciones de 14 y 131 unas pequeñas "bolitas de metal". Sin conocer el peligro que representaban, los chicos las llevaron a sus viviendas y comenzaron a manipularlas y jugar con ellas.

Días después, los hermanos comenzaron a presentar distintos síntomas y debieron ser hospitalizados. Dos de ellos fueron internados en grave estado en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, mientras que Agustina sufrió una intoxicación severa que obligó a realizarle un trasplante de hígado de urgencia.

En un primer momento, la adolescente había respondido favorablemente al tratamiento. Sin embargo, mientras permanecía internada y debido a sus bajas defensas, contrajo un virus intrahospitalario que agravó su cuadro y finalmente provocó su muerte.

Agustina había cumplido 15 años pocos días antes de la intoxicación. Su familia tenía previsto realizarle el tradicional festejo de cumpleaños, pero la celebración quedó truncada por la tragedia.

Ahora, sus familiares buscan volver a poner el caso en agenda y preparan una movilización para el 16 de septiembre, con la intención de reclamar respuestas frente a la Municipalidad y la Fiscalía.

Tobías, familiar de Agustina, habló con Radio FMQ y cuestionó el accionar de las autoridades durante la investigación.

"Para el 16 de septiembre preparamos una marcha en busca de respuestas por parte de la Fiscalía porque jamás nos apoyaron", sostuvo.

En ese sentido, realizó una serie de acusaciones que, según manifestó, deberían ser investigadas: "Al Municipio entró un camión que llevaba mercurio. A mi prima, cuando le hicieron la autopsia, tenía mercurio".

Además, apuntó contra el mal estado de las cámaras de seguridad del lugar donde, según la familia, fueron encontradas las sustancias. "En el Municipio no dijeron que las cámaras estaban rotas", afirmó Tobías.

Frente a estos interrogantes, la familia decidió volver a movilizarse. "Por eso vamos a ir a la Municipalidad y a la Fiscalía", remarcó el familiar de Agustina.

A siete años de aquella tragedia, el reclamo sigue vigente y la familia busca que se esclarezca qué ocurrió con el mercurio encontrado por los adolescentes, cómo llegó al lugar y si existieron responsabilidades que aún no fueron determinadas.