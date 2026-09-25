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Viernes, 25 de septiembre de 2026

Milagro en Solano: un recolecto de residuos se salvó de un accidente

Por la cercanía con el lugar del accidente, el recolector quedó expuesto a una situación de gran peligro, aunque logró salir ileso.

Redacción FMQ
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Un recolector de residuos vivió un momento de extrema tensión este jueves por la mañana en San Francisco Solano, cuando se encontraba retirando bolsas de un cesto y, a pocos centímetros, se produjo un accidente de tránsito.

La secuencia, que pudo haber terminado en una tragedia, quedó registrada en video. En las imágenes se observa al trabajador realizando su tarea con normalidad mientras, apenas unos metros más adelante, ocurre el impacto entre los vehículos.

Por la cercanía con el lugar del accidente, el recolector quedó expuesto a una situación de gran peligro, aunque logró salir ileso. El video permite dimensionar la velocidad con la que ocurrió el hecho y el riesgo al que quedó expuesto el trabajador mientras cumplía con su jornada habitual.

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