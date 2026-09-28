Miles de personas despidieron los restos del hermano Pascual en Florencio Varela

Los restos de Pascual Donato Morel, conocido popularmente como el Hermano Pascual, fueron despedidos este fin de semana en El Campito, el lugar de Florencio Varela que durante décadas estuvo estrechamente ligado a su historia y al encuentro con miles de personas. Pascual falleció este viernes a los 71 años luego de atravesar una dura enfermedad.

El velatorio se realizó este sábado y domingo en el predio ubicado en calle 1636 y Ruta 53, en la zona de La Colonia. Allí, durante años, el Hermano Pascual recibió a personas que llegaban desde distintos puntos del país en busca de una palabra de aliento, acompañamiento y esperanza frente a situaciones personales atravesadas por el dolor, la enfermedad o la desesperación.

Nacido en Villa Guillermina, Santa Fe, Pascual construyó con el paso del tiempo un profundo vínculo con Florencio Varela. Su figura quedó especialmente asociada a El Campito, un espacio que se convirtió en punto de encuentro para quienes acudían a sus encuentros y buscaban en él una respuesta o un momento de consuelo.

Con el correr de las décadas, su nombre trascendió las fronteras del distrito y llegó a distintos puntos del país. Fueron numerosas las personas que se acercaron hasta Florencio Varela para conocerlo y compartir sus experiencias, muchas de ellas vinculadas con situaciones personales difíciles.

La figura del Hermano Pascual se convirtió así en uno de los fenómenos más particulares de la religiosidad popular de Florencio Varela y de la zona sur del Gran Buenos Aires. A lo largo de los años, numerosos testimonios atribuyeron a sus encuentros experiencias de fe y momentos de alivio ante circunstancias complejas.