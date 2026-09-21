Miles de vecinos formaron parte de la 59 edición de los tradicionales Fogones de Bernal

La diputada provincial, Mayra Mendoza, y la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, participaron junto a miles de vecinos y vecinas, de la 59ª edición de los Fogones de Bernal, en lo que fue una multitudinaria y agradable tarde noche que acompañó el exitoso desarrollo del evento.

En el lugar, dialogaron con los presentes y recorrieron los distintos espacios, como los stands de las instituciones, puestos de comida típica con precios populares, artesanías, juegos y espectáculos artísticos de diversos géneros, entre otras atracciones.

"Como cada año, compartimos con la comunidad de Bernal y con la de todo Quilmes los tradicionales fogones. Una fiesta popular que hace a la identidad bernalense, en la que vecinos, vecinas e instituciones reciben con amor y ganas de disfrutar colectivamente, ofreciendo lo mejor que tienen. Me llena de alegría, de esperanza y de impulso para redoblar esfuerzos, que se mantenga viva esta vocación que demuestran por seguir construyendo juntos una comunidad basada en el amor y el orgullo por nuestra ciudad y su gente. Sigamos adelante, con el corazón y unidas en el compromiso", señaló Mayra.

En este marco, Eva Mieri, expresó: "Celebramos la identidad bernalense que vemos a diario en cada institución, cada club, cada sociedad de fomento y cada centro de jubilados que abre sus puertas a la comunidad. Esa identidad también nos impulsa a seguir trabajando cerca de nuestra gente, para cuidar todo lo construido y hacer realidad lo que todavía soñamos para Bernal. Junto a cientos de vecinos y vecinas compartimos una noche llena de gastronomía local, música y encuentro. Gracias a todas las familias que se acercaron a disfrutar y a cada persona que hizo posible esta celebración".

En esta edición, el lema de la jornada fue "Encuentro de Tradición y Fe", y fue organizada por los Bomberos Voluntarios de Bernal y la Comisión de Festejos de los Fogones, con el acompañamiento de la Municipalidad de Quilmes.