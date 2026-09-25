Misterio en una clínica de Quilmes: detuvieron a una mujer por el presunto suministro de barbitúricos a su hijo de 5 años

Una mujer fue detenida en Quilmes, acusada de haberle suministrado barbitúricos a su hijo de 5 años mientras permanecía internado en la Clínica del Niño y la Familia. Según la investigación, el suministro de la sustancia habría provocado un agravamiento en el estado de salud del menor.

La causa se inició a partir de una denuncia realizada por enfermeras del centro asistencial, quienes advirtieron una situación que generó preocupación entre el personal médico. De acuerdo con las primeras actuaciones, el niño presentaba episodios recurrentes de deterioro en su estado de salud luego de recibir visitas de personas de su entorno íntimo, entre ellas su madre.

Ante estas sospechas, las autoridades de la clínica realizaron la denuncia correspondiente y se inició una investigación judicial para determinar qué había ocurrido.

Como parte de las medidas incorporadas al expediente, los investigadores cuentan con registros de las cámaras de seguridad del establecimiento. Esas imágenes serán analizadas para reconstruir los momentos en los que el menor recibió visitas y determinar si existe alguna conducta vinculada con el agravamiento de su estado de salud.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Mariana Curra Samaniego, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 del Departamento Judicial Quilmes.

La mujer quedó detenida y a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para establecer las circunstancias en las que el niño habría recibido los barbitúricos y determinar las responsabilidades correspondientes.