Muerte de una nena de 11 años en Berazategui: detuvieron a cuatro familiares tras el giro de la autopsia

Una nena de 11 años fue encontrada muerta en una vivienda de Berazategui y cuatro integrantes de su familia fueron detenidos luego de que el resultado preliminar de la autopsia detectara lesiones que hicieron cambiar el rumbo de la investigación.

El caso se conoció tras un llamado al 911 que alertó sobre el hallazgo sin vida de la menor, identificada como Nerea Geraldine Pereira, en una vivienda ubicada sobre la calle 19, entre 115 y 116, en Berazategui.

Al lugar arribó personal del Comando de Patrullas, que entrevistó a la abuela de la niña, quien manifestó que la había encontrado en el baño.

En un primer momento, los investigadores manejaron la hipótesis de un suicidio. Sin embargo, el resultado preliminar de la autopsia generó un giro en la causa y llevó a la fiscal Gabriela Mateos, titular de la UFI N°3 de Berazategui, a ordenar nuevas medidas.

Según trascendió, el examen forense detectó lesiones compatibles con golpes en distintas zonas del cuerpo y signos de hemorragia interna. Además, se habrían identificado lesiones que podrían ser compatibles con un posible abuso sexual de antigua data, un aspecto que deberá ser profundizado mediante nuevas pericias.

A partir de estos elementos, la fiscalía ordenó allanamientos de urgencia en domicilios vinculados al entorno familiar de la víctima. Como resultado de los procedimientos fueron detenidos la madre, la abuela y dos tíos maternos de la menor.

En un comienzo, la causa había sido caratulada como "averiguación de causales de muerte". Sin embargo, a partir de los resultados preliminares y las nuevas diligencias, la fiscal dispuso modificar la calificación a "abandono de persona seguido de muerte".

La investigación continúa y no se descarta que la carátula vuelva a modificarse a medida que avancen las pericias y se incorporen nuevos elementos al expediente.

La Justicia busca determinar qué ocurrió con la menor antes de su muerte y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.