Murió el Hermano Pascual: una vida dedicada a acompañar a quienes buscaban esperanza

Pascual Donato Morel, conocido en Florencio Varela y en distintos puntos del país como el Hermano Pascual, murió este viernes a los 71 años. Su fallecimiento generó pesar entre las personas que durante décadas se acercaron a verlo y encontraron en su figura un referente de la fe popular.

Nacido en Villa Guillermina, Santa Fe, Pascual construyó con el paso de los años un fuerte vínculo con Florencio Varela. Su historia quedó especialmente ligada a El Campito, en la zona de La Colonia, donde recibió a miles de personas que llegaban con distintas situaciones personales, muchas de ellas atravesadas por la enfermedad, el dolor o la desesperación.

Durante décadas, su nombre trascendió las fronteras del distrito. Personas de distintos puntos del país se acercaban hasta El Campito en busca de una palabra de alivio, acompañamiento o consuelo.

La figura del Hermano Pascual se convirtió así en uno de los fenómenos de religiosidad popular más particulares de Florencio Varela y de la zona sur del Gran Buenos Aires. A lo largo de los años, fueron numerosos los testimonios de personas que aseguraban haber encontrado en sus encuentros una experiencia de fe o una respuesta frente a situaciones difíciles.

Su figura también quedó asociada a las historias y relatos de quienes lo visitaban, consolidando una convocatoria que se mantuvo durante décadas y que convirtió a El Campito en un punto de referencia para sus seguidores.

Tras conocerse su muerte, se confirmó que sus restos serán velados en El Campito, el lugar que durante tantos años fue escenario de sus encuentros con la comunidad y que quedó definitivamente ligado a su historia.

A los 71 años, murió el Hermano Pascual, pero su recuerdo permanecerá ligado a ese espacio de Florencio Varela al que durante décadas llegaron miles de personas en busca de esperanza y acompañamiento.