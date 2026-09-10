Murió Jorge Ríos: el jubilado que se defendió de cinco ladrones y terminó en prisión domiciliaria

Jorge Ríos, el jubilado de 76 años que en julio de 2020 mató a uno de los delincuentes que habían ingresado a robar a su casa de Quilmes Oeste, murió este miércoles por la noche, y su hija Gabriela confirmó la noticia en redes sociales con un emotivo mensaje de despedida.

"El mejor papá que la vida nos pudo dar. Que el universo nos siga encontrando en estas y tantas almas. Gracias pa", escribió Gabriela junto a una fotografía de su padre.

Ríos era padre de tres hijos y abuelo de cinco nietos. En los últimos años había atravesado distintos problemas de salud. Había sufrido un infarto y tenía antecedentes de taquicardia, arritmia e hipertensión. Recientemente, además, había sufrido una caída en su vivienda que le provocó una fractura de cadera, por lo que permaneció internado.

La noticia de su muerte vuelve a poner en escena la historia de un hombre cuya vida quedó marcada por un violento episodio ocurrido durante la madrugada del 17 de julio de 2020, cuando cinco delincuentes irrumpieron en su vivienda de Quilmes Oeste.

El robo que cambió su vida

Aquella madrugada, Ríos fue víctima de un violento asalto. Según había relatado, los delincuentes lo golpearon y amenazaron mientras le exigían dinero.

En medio del forcejeo, el jubilado logró tomar una pistola calibre 9 milímetros que se encontraba en la vivienda y disparó contra uno de los integrantes de la banda.

El delincuente, de 26 años, recibió dos disparos y murió. Los restantes integrantes del grupo escaparon del lugar y, posteriormente, cuatro sospechosos fueron detenidos.

El episodio tuvo una enorme repercusión y convirtió a Ríos en protagonista de uno de los casos más discutidos de los últimos años en Quilmes alrededor de la legítima defensa.

Inicialmente, el jubilado quedó imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y cumplió prisión domiciliaria. Días después del hecho, en una entrevista, había contado el impacto que tuvo aquella madrugada en su vida.

"Me cagaron la vida, perdí todo, mis amistades, mi barrio y mi casa", había expresado.

Tres años después, en junio de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Quilmes resolvió su situación y consideró que Ríos había actuado en legítima defensa.

Una vida ligada a Quilmes Oeste

Jorge Ríos había nacido el 12 de enero de 1950 en Gilbert, Entre Ríos, y pasó parte de su infancia y adolescencia en Concepción del Uruguay. A los 20 años se instaló en el sur del conurbano bonaerense, donde formó su familia y desarrolló gran parte de su vida.

Había estado casado con María Cristina Nievas, una enfermera oriunda de Salta, quien murió en 2013.

Ríos continuó viviendo durante décadas en Quilmes Oeste, en la zona de Ayolas al 2700, donde durante sus últimos años contaba con una cuidadora.

Su historia había trascendido las fronteras de Quilmes y se había convertido en un símbolo del debate sobre la inseguridad y los límites de la legítima defensa. Este miércoles, su familia confirmó su muerte y lo despidió con un mensaje que resume el vínculo que quedó detrás de aquella historia: "Gracias pa".