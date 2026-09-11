Murió Luis Daer, una figura histórica de la abogacía penal de Quilmes

El reconocido abogado penalista quilmeño Luis Daer murió luego de sufrir un ACV la semana pasada. Permanecía internado en el Sanatorio Modelo de Quilmes, donde finalmente falleció tras no poder recuperarse del cuadro.

Daer había construido una extensa trayectoria dentro del ámbito jurídico y judicial, especialmente en el fuero penal, y a lo largo de su carrera intervino en causas de gran repercusión nacional.

Entre sus actuaciones más destacadas se encuentra la defensa del expresidente Carlos Menem en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador. Además de su vínculo profesional, Daer mantenía una estrecha amistad con el exmandatario y durante nueve años se desempeñó como su asesor en el Senado de la Nación.

Su nombre se convirtió con el paso de los años en una referencia dentro de la abogacía penal de Quilmes, donde desarrolló buena parte de su actividad profesional y mantuvo vínculos con distintos referentes del ámbito judicial, político y empresarial.

Un episodio que marcó su vida

En enero de 2022, Daer había atravesado un episodio de extrema gravedad en su vivienda del Barrio Parque de Bernal, donde se encontraba junto a quien entonces era su esposa, María Cecilia Attolini.

En circunstancias que nunca terminaron de quedar completamente esclarecidas, el abogado sufrió una grave herida de arma de fuego dentro de la propiedad. Tras el hecho se dio aviso al 911 y fue trasladado para recibir atención médica.

Luego de permanecer internado y atravesar varios meses de recuperación, Daer logró reponerse y retomó su actividad profesional.

Su último capítulo

En julio de este año, el abogado había vuelto a ser noticia, aunque esta vez por un motivo personal y de celebración: contrajo matrimonio con María Ángeles Brambilla.

El festejo fue realizado de manera reservada y contó con la presencia de familiares, amigos y referentes del ámbito judicial, jurídico y empresarial.

Dos meses después de aquella celebración, la muerte de Luis Daer vuelve a enlutar al ámbito jurídico de Quilmes. Se va una figura de extensa trayectoria profesional, reconocida especialmente por su recorrido como abogado penalista y por haber formado parte de algunas de las causas más resonantes de las últimas décadas.