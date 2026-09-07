Murió Manuel Antonio Caro, presidente del Club de Leones de Quilmes

Manuel Antonio Caro, presidente del Club de Leones de Quilmes, falleció este domingo a los 82 años luego de sufrir una descompensación cardíaca mientras participaba de un almuerzo solidario organizado por la institución en el Club El Porvenir.

La noticia generó un profundo pesar en la comunidad quilmeña y, especialmente, entre quienes compartieron con Caro su extensa trayectoria dentro del movimiento leonístico. Su fallecimiento se produjo de manera repentina, durante una actividad vinculada al trabajo solidario que caracterizó gran parte de su vida.

Caro tuvo una destacada participación en el Club de Leones de Quilmes, donde ocupó distintos cargos y llegó a desempeñarse como gobernador. Desde la institución impulsó numerosos proyectos y acciones de servicio destinados a acompañar y brindar asistencia a distintos sectores de la comunidad.

Tras conocerse la noticia, el Club de Leones de Quilmes Centro expresó su pesar y despidió a quien definió como un "querido León", destacando su compromiso, generosidad y calidez. "Tu compromiso, tu generosidad y tu calidez dejaron una huella imborrable en nuestro Club y en todos los que tuvimos la suerte de conocerte", señalaron desde la institución.

Con su fallecimiento, la comunidad leonística de Quilmes pierde a uno de sus referentes, recordado por su compromiso con el servicio, su vocación solidaria y los vínculos construidos a lo largo de años de trabajo en beneficio de los demás.