Murió Ricardo Soulé: Quilmes despide a una de las figuras históricas del rock argentino

Ricardo Soulé, músico, compositor y uno de los fundadores de Vox Dei, murió a los 76 años. Nacido en Quilmes, fue una de las figuras centrales de la primera generación del rock argentino y dejó una obra vinculada especialmente a canciones como "Presente (El momento en que estás)" y al histórico álbum "La Biblia".

Soulé nació el 15 de marzo de 1950 en Quilmes. Desde los seis años estudió violín y durante su infancia comenzó a realizar sus primeras presentaciones musicales en escenarios de la ciudad. Con el tiempo incorporó otros instrumentos y orientó su carrera hacia el rock.

A fines de la década de 1960 formó Vox Dei junto a Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos "Yodi" Godoy. La banda, surgida en Quilmes, se convirtió en una de las agrupaciones fundamentales del rock argentino y alcanzó un punto destacado de su trayectoria con la publicación de "La Biblia", en 1971.

Soulé tuvo una participación central en la composición y desarrollo de aquella obra, considerada uno de los discos conceptuales más relevantes de la historia del rock nacional. Su trayectoria dentro de Vox Dei también quedó asociada a "Presente (El momento en que estás)", canción que escribió y que posteriormente fue interpretada por distintos artistas.

Además de su trabajo como guitarrista y cantante, Soulé se destacó por su formación como violinista y por su participación como compositor en distintos proyectos musicales. A lo largo de su carrera desarrolló también una trayectoria solista y continuó vinculado a la actividad artística durante varias décadas.

En las últimas semanas, el músico había comunicado que se tomaría un período de descanso de sus presentaciones y compromisos públicos debido a problemas de salud. En ese momento había solicitado privacidad para atravesar la situación junto a su familia y no había brindado mayores detalles sobre su estado.

La relación de Soulé con Quilmes también fue reconocida institucionalmente. En 2022, el Concejo Deliberante de la ciudad lo declaró Ciudadano Ilustre, en reconocimiento a su trayectoria artística y a su aporte a la cultura.

Su fallecimiento se produce menos de dos años después de la muerte de Willy Quiroga, ocurrida el 21 de noviembre de 2024. De esta manera, con la partida de Soulé, Vox Dei pierde a otro de sus integrantes históricos y Quilmes despide a uno de los músicos surgidos de la ciudad que tuvo mayor trascendencia dentro del rock argentino.