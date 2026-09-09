Navidad a los tiros en Bernal Oeste: condenaron a un hombre a 7 años de prisión

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 1 de Quilmes condenó este martes a 7 años de prisión a Maximiliano Fabián Cicero, de 38 años, acusado de haber herido a balazos a dos vecinos durante una violenta gresca ocurrida en Bernal Oeste.

El hecho ocurrió el 25 de diciembre de 2024, alrededor de las 5.30, cuando Cicero habría efectuado varios disparos contra una vivienda ubicada en la calle Chaco. Como consecuencia del ataque, dos hombres resultaron heridos de bala.

Uno de ellos recibió un impacto en el muslo izquierdo, mientras que el otro fue alcanzado en la rodilla derecha. Ambos sobrevivieron al ataque y fueron trasladados al Hospital de Wilde, donde recibieron atención médica.

Durante el juicio oral, solo una de las víctimas se presentó para brindar su testimonio ante el tribunal.

Cicero negó haber sido el autor de los disparos. En su declaración, sostuvo que al momento del hecho se encontraba durmiendo en su casa y que posteriormente salió en moto para buscar a su hijo. Según su versión, al llegar al lugar donde se produjo el conflicto fue atacado a piedrazos por integrantes de la familia denunciante.

Sin embargo, la fiscal de Juicio, María de los Ángeles Attarian Mena, sostuvo la acusación y solicitó una condena por el delito de "tentativa de homicidio".

Finalmente, el TOC Nº 1 de Quilmes resolvió condenar a Cicero a siete años de prisión, por lo que el imputado permanecerá privado de su libertad.