Menú
Radio en vivo
Martes, 11 de agosto de 2026

¡No entraba! Camión intentó cruzar un bajo nivel de Quilmes y perdió el container

El vehículo superaba la altura permitida para circular por el sector y terminó protagonizando un fuerte impacto. El container quedó atravesado y complicó la circulación.

Redacción FMQ
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Un camión con acoplado protagonizó un insólito incidente este martes al intentar atravesar el paso bajo nivel de Guido, en Quilmes Centro

El vehículo no habría respetado la altura máxima permitida para circular por el sector y terminó perdiendo el container que transportaba.

El hecho ocurrió en el interior del bajo nivel, cuando el camión intentó avanzar pese a superar la altura máxima habilitada. Como consecuencia del impacto, el container se desprendió y quedó desplazado, generando una situación de riesgo para quienes circulaban por la zona.

El episodio provocó demoras durante varios minutos y complicaciones en el tránsito, mientras se trabajaba para despejar el paso y retirar el container.

La circulación se vio afectada hasta que el sector pudo ser liberado y los vehículos retomaron su recorrido con normalidad.

El incidente volvió a poner el foco en la importancia de respetar las restricciones de altura señalizadas en los pasos bajo nivel, especialmente en una zona de tránsito constante como el centro de Quilmes.

Esta nota habla de:
1
Se viene un finde de cuatro días en Quilmes: quiénes podrán disfrutarlo
Noticias Locales

Se viene un finde de cuatro días en Quilmes: quiénes podrán disfrutarlo

2
Tren Roca: hubo fallas técnicas y demoras, pero el servicio ya funciona con normalidad
Noticias Locales

Tren Roca: hubo fallas técnicas y demoras, pero el servicio ya funciona con normalidad

3
Tres allanamientos y un detenido: cayó un presunto vendedor de drogas en ezpeleta
Noticias Locales

Tres allanamientos y un detenido: cayó un presunto vendedor de drogas en ezpeleta

4
Siete conejos y cinco patitos: los vendían en plena calle y fueron rescatados
Noticias Locales

Siete conejos y cinco patitos: los vendían en plena calle y fueron rescatados

5
Más caro viajar desde el Conurbano: eliminan un beneficio de la Red SUBE
Noticias Locales

Más caro viajar desde el Conurbano: eliminan un beneficio de la Red SUBE

Últimas noticias de Quilmes