¡No entraba! Camión intentó cruzar un bajo nivel de Quilmes y perdió el container

Un camión con acoplado protagonizó un insólito incidente este martes al intentar atravesar el paso bajo nivel de Guido, en Quilmes Centro.

El vehículo no habría respetado la altura máxima permitida para circular por el sector y terminó perdiendo el container que transportaba.

El hecho ocurrió en el interior del bajo nivel, cuando el camión intentó avanzar pese a superar la altura máxima habilitada. Como consecuencia del impacto, el container se desprendió y quedó desplazado, generando una situación de riesgo para quienes circulaban por la zona.

El episodio provocó demoras durante varios minutos y complicaciones en el tránsito, mientras se trabajaba para despejar el paso y retirar el container.

La circulación se vio afectada hasta que el sector pudo ser liberado y los vehículos retomaron su recorrido con normalidad.

El incidente volvió a poner el foco en la importancia de respetar las restricciones de altura señalizadas en los pasos bajo nivel, especialmente en una zona de tránsito constante como el centro de Quilmes.