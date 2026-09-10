Nueva edición de Baile Inclusivo en Quilmes: cuándo y dónde

Este viernes 11 de septiembre se realizará una nueva edición del Baile Inclusivo, una propuesta que busca generar un espacio de encuentro, diversión e inclusión para toda la comunidad de Quilmes.

La jornada se llevará a cabo de 18 a 20.30 en Diversión Quilmes, ubicada en avenida Mosconi 4596, Quilmes Oeste, y contará con música y baile para disfrutar de una tarde diferente.

La actividad tendrá entrada libre y gratuita y es organizada con el objetivo de promover espacios recreativos accesibles e inclusivos.

Desde la organización informaron además que los menores de 18 años deberán asistir acompañados por un adulto, mientras que el ingreso estará habilitado a partir de los 13 años.