Menú
Radio en vivo
Jueves, 10 de septiembre de 2026

Nueva edición de Baile Inclusivo en Quilmes: cuándo y dónde

La actividad tendrá entrada libre y gratuita y es organizada con el objetivo de promover espacios recreativos accesibles e inclusivos.

Redacción FMQ
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Este viernes 11 de septiembre se realizará una nueva edición del Baile Inclusivo, una propuesta que busca generar un espacio de encuentro, diversión e inclusión para toda la comunidad de Quilmes.

La jornada se llevará a cabo de 18 a 20.30 en Diversión Quilmes, ubicada en avenida Mosconi 4596, Quilmes Oeste, y contará con música y baile para disfrutar de una tarde diferente.

La actividad tendrá entrada libre y gratuita y es organizada con el objetivo de promover espacios recreativos accesibles e inclusivos.

Desde la organización informaron además que los menores de 18 años deberán asistir acompañados por un adulto, mientras que el ingreso estará habilitado a partir de los 13 años.

Esta nota habla de:
1
Dramático secuestro de una familia: los captaron en Quilmes y los encontraron cautivos cerca de Brandsen
Noticias Locales

Dramático secuestro de una familia: los captaron en Quilmes y los encontraron cautivos cerca de Brandsen

2
Alerta por una estafa: hackearon el télefono de Martiniano Molina
Noticias Locales

Alerta por una estafa: hackearon el télefono de Martiniano Molina

3
ANSES Quilmes: quiénes cobran este jueves 10 de septiembre de 2026
Noticias Locales

ANSES Quilmes: quiénes cobran este jueves 10 de septiembre de 2026

4
Siete hermanos fueron rescatados de una casa en condiciones extremas en Varela
Noticias Locales

Siete hermanos fueron rescatados de una casa en condiciones extremas en Varela

5
Navidad a los tiros en Bernal Oeste: condenaron a un hombre a 7 años de prisión
Noticias Locales

Navidad a los tiros en Bernal Oeste: condenaron a un hombre a 7 años de prisión

Últimas noticias de Quilmes