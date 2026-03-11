Nueva edición del Festival de la Cerveza en Quilmes: dónde y cuándo

El Festival de la Cerveza - Edición San Patricio se desarrollará desde el viernes 13 hasta el domingo 15, en el Parque Lineal de Don Bosco "Dr. Raúl Alfonsín", ubicado en la intersección de la avenida Caseros y Umberto illia.



Cabe destacar que Quilmes es la Capital Provincial de la Cerveza, y en este marco, el encuentro contará con una feria de emprendedores, más de 20 foodtrucks con una gran oferta gastronómica y con precios accesibles para todos los bolsillos, los stands con distintos fabricantes de cervezas, artistas y shows en vivo, un sector de entretenimiento para los más pequeños, con inflables y juegos, y sorteos con importantes premios para los presentes.



Durante las tres jornadas, el encuentro contará con la participación de 15 productores de cerveza artesanal, quienes ofrecerán más de 25 estilos diferentes y 75 canillas, con una producción estimada de más de 10.000 litros de cerveza disponibles para degustar.



El evento se llevará adelante el viernes 13, de 18 a 23; el sábado 14,de 13 a 23, el domingo 15, de 13 a 22, y está organizado de manera conjunta entre el Municipio de Quilmes, Cervecería y Maltería Quilmes, la Cámara Gastronómica, Hotelera, Turismo y Esparcimiento local, y los Productores Cerveceros Independientes de Quilmes.