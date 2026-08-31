Nueva normativa sanitaria: El Cruce cobrará prestaciones no urgentes a extranjeros no residentes

El Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce (HEC) de Florencio Varela, anunció que adecuará sus procedimientos a la nueva normativa establecida por el Ministerio de Salud de la Nación para la atención de personas extranjeras que no cuenten con residencia permanente en el país.

Según informaron las autoridades del Consejo de Administración del hospital, la institución comenzará a aplicar el procedimiento previsto en la Resolución 1066/2026, que establece nuevas condiciones para el acceso a prestaciones sanitarias que no revistan carácter de emergencia.

De acuerdo con la normativa, las personas extranjeras no residentes que requieran este tipo de atención deberán acreditar una cobertura de salud mediante un seguro o abonar previamente el costo correspondiente a la prestación, de acuerdo con los mecanismos establecidos.

Desde el Hospital El Cruce aclararon, a su vez, que las personas extranjeras con residencia permanente continuarán accediendo al sistema público de salud en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos. Para ello deberán acreditar su condición de residentes permanentes conforme a la normativa vigente.

La medida forma parte de la adecuación de los procedimientos internos del centro de salud a las disposiciones dictadas por el Estado Nacional. En ese sentido, las autoridades señalaron que el hospital continuará trabajando bajo los estándares de calidad, seguridad y atención en alta complejidad que caracterizan a la institución.

De esta manera, El Cruce incorporará el nuevo esquema para las prestaciones que no sean consideradas de emergencia, mientras que la atención de las situaciones de emergencia quedará contemplada dentro de las condiciones establecidas por la normativa nacional.