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Martes, 6 de octubre de 2026

Nuevas designaciones en la Diócesis de Quilmes: quiénes asumirán en cada parroquia

Los nuevos ministerios abarcan distintas parroquias de Quilmes y Florencio Varela.

Redacción FMQ
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La Diócesis de Quilmes anunció nuevas designaciones pastorales que se harán efectivas entre mediados de noviembre y fines de diciembre de 2026, de acuerdo con las disposiciones comunicadas por el obispo Carlos Tissera. Los nuevos ministerios abarcan distintas parroquias de Quilmes y Florencio Varela.

Las fechas y los horarios correspondientes al inicio de las nuevas funciones pastorales en cada comunidad serán informados en los próximos días.

Parroquia Inmaculada Concepción - Iglesia Catedral

Decanato Quilmes Centro

  • Pbro. Gustavo Miguel Módica: párroco.

  • Pbro. Eros Zardini: vicario parroquial.

  • Pbro. Darío Ezequiel Viecenz: vicario parroquial, de manera temporaria.

Parroquia Nuestra Señora de la Paz

Decanato Quilmes Centro

  • Pbro. Gustavo Miguel Módica: administrador parroquial.

  • Pbro. Darío Ezequiel Viecenz: vicario parroquial, de manera temporaria.

Parroquia Exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes

Decanato Quilmes Centro

  • Pbro. Gustavo Miguel Módica: director pastoral.

Parroquia Nuestra Señora del Carmen

Decanato Quilmes Oeste I

  • Pbro. Daniel Fernando Moreno: párroco.

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús

Decanato Quilmes Centro

  • Pbro. Daniel Jorge Aguilera: párroco.

  • Pbro. Luis Esteban Solana de Vita: vicario parroquial.

Parroquia Santa María Magdalena

Decanato Quilmes Centro

  • Pbro. Oscar Marchessi: administrador parroquial.

Parroquia Nuestra Señora de Czestochowa

Decanato Quilmes Centro

  • Pbro. Oscar Marchessi: párroco.

Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe

Decanato Florencio Varela

  • Diácono Alejandro Martínez: adscripto, integrándose al equipo de diáconos permanentes a cargo de la parroquia.

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