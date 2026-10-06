Nuevas designaciones en la Diócesis de Quilmes: quiénes asumirán en cada parroquia
Los nuevos ministerios abarcan distintas parroquias de Quilmes y Florencio Varela.
La Diócesis de Quilmes anunció nuevas designaciones pastorales que se harán efectivas entre mediados de noviembre y fines de diciembre de 2026, de acuerdo con las disposiciones comunicadas por el obispo Carlos Tissera. Los nuevos ministerios abarcan distintas parroquias de Quilmes y Florencio Varela.
Las fechas y los horarios correspondientes al inicio de las nuevas funciones pastorales en cada comunidad serán informados en los próximos días.
Parroquia Inmaculada Concepción - Iglesia Catedral
Decanato Quilmes Centro
Pbro. Gustavo Miguel Módica: párroco.
Pbro. Eros Zardini: vicario parroquial.
Pbro. Darío Ezequiel Viecenz: vicario parroquial, de manera temporaria.
Parroquia Nuestra Señora de la Paz
Decanato Quilmes Centro
Pbro. Gustavo Miguel Módica: administrador parroquial.
Pbro. Darío Ezequiel Viecenz: vicario parroquial, de manera temporaria.
Parroquia Exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes
Decanato Quilmes Centro
Pbro. Gustavo Miguel Módica: director pastoral.
Parroquia Nuestra Señora del Carmen
Decanato Quilmes Oeste I
Pbro. Daniel Fernando Moreno: párroco.
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús
Decanato Quilmes Centro
Pbro. Daniel Jorge Aguilera: párroco.
Pbro. Luis Esteban Solana de Vita: vicario parroquial.
Parroquia Santa María Magdalena
Decanato Quilmes Centro
Pbro. Oscar Marchessi: administrador parroquial.
Parroquia Nuestra Señora de Czestochowa
Decanato Quilmes Centro
Pbro. Oscar Marchessi: párroco.
Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe
Decanato Florencio Varela
Diácono Alejandro Martínez: adscripto, integrándose al equipo de diáconos permanentes a cargo de la parroquia.