Nueve condenados por una organización delictiva: robos, armas y maltrato animal

Nueve personas fueron condenadas en las últimas horas en el marco de un juicio abreviado por una serie de delitos cometidos en Berazategui, entre ellos asociación ilícita, encubrimiento agravado, robos, amenazas agravadas y maltrato animal.



La sentencia fue dictada este lunes 31 de agosto por la jueza Analía Verónica Reyes, titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Quilmes, con la veeduría de la fiscal de Juicio María de los Ángeles Attarian Mena.

La investigación se inició a partir de una denuncia por hechos ocurridos en un inmueble ubicado sobre calle 165, entre 29 y 30, en Berazategui. A partir de las distintas actuaciones se conformaron tres causas judiciales que terminaron siendo resueltas mediante un juicio abreviado.

Entre los condenados se encuentran Evangelina Stephanie Amarillo, Nora Raquel Amarillo, Lucía Nahir Figueroa, Santiago Elian Figueroa y Antonio Leonel Piedrabuena, quienes recibieron tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de asociación ilícita, encubrimiento agravado por ánimo de lucro -en dos hechos- y maltrato animal.

Al tratarse de penas en suspenso, los cinco deberán cumplir durante tres años distintas reglas de conducta, entre ellas someterse al control del Patronato de Liberados, realizar un curso de prevención del maltrato animal y efectuar una donación de $100.000 cada uno a la Sociedad Protectora de Animales de Quilmes.

Las condenas más duras

Una de las penas más severas fue para Juan Marcelo Figueroa, quien recibió seis años de prisión efectiva como resultado de la unificación de tres causas.

La primera contempla los delitos de asociación ilícita, encubrimiento y maltrato animal. La segunda corresponde a amenazas agravadas por el uso de armas y daño en perjuicio de M. L. M., mientras que la tercera se refiere a un robo calificado por el uso de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada.

Según la sentencia, la pena de Figueroa se extinguirá el 14 de enero de 2031.

Por su parte, Pablo Sebastián Brocal fue condenado a tres años y ocho meses de prisión efectiva y declarado reincidente por segunda vez. La pena corresponde a un robo calificado por el uso de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, cometido contra D. H. A. Su condena vencerá el 14 de septiembre de 2028.

En tanto, Juan José Espíndola recibió tres años de prisión efectiva por asociación ilícita, encubrimiento agravado y maltrato animal. Su pena finalizará el 14 de octubre de 2027.

La misma fecha de vencimiento tendrá la condena de Walter Daniel Brocal, quien recibió tres años de prisión efectiva por asociación ilícita, encubrimiento agravado y maltrato animal. Además, fue declarado reincidente.

Decomisaron teléfonos y un auto

Como parte de la resolución, el TOC N° 1 de Quilmes también dispuso el decomiso de los teléfonos celulares utilizados durante los hechos investigados.

Además, ordenó el decomiso de un Volkswagen Gol Trend, señalado en la sentencia como el vehículo utilizado para cometer los ilícitos.

Finalmente, el Tribunal dispuso que los bienes recuperados durante la investigación fueran devueltos a las víctimas, en el marco de la resolución de las causas.