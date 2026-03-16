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Lunes, 16 de marzo de 2026

Nuevo aumento del colectivo y fuerte reacción de Mayra Mendoza

La legisladora bonaerense denunció que las tarifas siguen subiendo mientras el Gobierno "desvía la atención" de la crisis económica.

Redacción FMQ

La diputada provincial Mayra Mendoza volvió a cuestionar al gobierno nacional encabezado por Javier Milei luego de que se confirmara un nuevo aumento en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

A través de sus redes sociales, la dirigente del peronismo apuntó contra la gestión libertaria tras conocerse el incremento del boleto mínimo de colectivo que comenzó a regir desde este lunes. "Para cerrar este domingo y comenzar el lunes sabiendo que mientras Milei y Karina Milei mandan a Manuel Adorni de viaje con plata pública, el boleto mínimo en el AMBA sube 7,6% y pasa a $700", escribió.

El ajuste tarifario fue dispuesto por la Secretaría de Transporte de la Nación y representa una suba del 7,6% en las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Con esta actualización, el boleto mínimo pasó de $650 a $700 desde el 16 de marzo.

En su publicación, Mendoza cuestionó el impacto que estas medidas tienen sobre los usuarios del transporte público. "Para el pueblo todo más caro. Para ellos, privilegios de casta", expresó, en un mensaje dirigido a la Casa Rosada.

La legisladora bonaerense también criticó la estrategia política del oficialismo y aseguró que el Gobierno intenta desviar la atención pública de la situación económica. "Cada día estamos peor en la Argentina gobernada por Milei. Semana a semana necesitan algún circo para tapar lo que pasa, pero más tarde o temprano la realidad se impone", sostuvo.

El aumento del transporte forma parte de un esquema de actualizaciones tarifarias que el Gobierno nacional viene aplicando en los últimos meses, en el marco de la reducción de subsidios al sistema.

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