Nuevos cortes de calle en Bernal y Solano: dónde y hasta cuándo

El Municipio de Quilmes informó una serie de cortes de tránsito por tareas de bacheo que afectarán distintos puntos del distrito. Las obras forman parte del Plan Municipal de Bacheo 2025-2027 y tendrán una duración estimada de 15 días a partir del lunes 7 de septiembre.



J. M. Estrada, entre Cramer y José E. Uriburu

Uno de los principales cortes se realizará en J. M. Estrada, entre Cramer y José E. Uriburu.

La interrupción generará modificaciones en los recorridos de las líneas 324 (ramales 3, 5 y 6) y 263, tanto hacia Villa Galicia como hacia San Vicente.

Para la línea 324 se establecieron recorridos alternativos por Lebensohn, Dean Funes, Caseros, Ramella y Cramer, mientras que los servicios de la línea 263 también deberán circular por calles alternativas de la zona.

San Francisco Solano: calle 843

Otro de los puntos afectados será calle 843, entre calle 893 y Donato Álvarez, una zona de importante circulación de colectivos.

Durante los trabajos habrá modificaciones para las líneas 263, 582 y 585, entre otras. Los desvíos serán diferentes según se trate de días con feria o sin feria:

Días sin feria: los recorridos alternativos se realizarán principalmente por calle 841 .

Miércoles y sábados, días con feria: los desvíos serán por calle 846 y calle 844, según el sentido del recorrido.

Recomendación para automovilistas y pasajeros

Desde el Municipio se recomienda circular con precaución, respetar la señalización y prever demoras mientras duren las obras. Los cortes podrían generar modificaciones en los tiempos habituales de viaje, especialmente en los sectores donde circulan varias líneas de colectivos.